Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Китая

Куньмин, Китай, , 04:15 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в уезде Тунхай в городе Юйси в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 1:44 по местному времени 13 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Эпицентр залегал на глубине 7 км по координатам 24,19 градусов северной широты и 102,71 градусов восточной долготы, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Отмечается, что толчки были сильно ощутимыми, что заставляло людей выбегать из зданий на улицу. По меньшей мере один человек получил ранение, два дома были повреждены толчками, сообщили сейсмологи.

Напомним, что 3 августа на северо-западе Китая в уезде Чжидой Юйшу-Тибетского автономного района произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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