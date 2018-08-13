Китайские инженеры получили ранения в результате теракта в Пакистане

Исламабад, , 03:35 — REGNUM Шесть человек, включая троих китайских рабочих получили ранения в результате атаки террориста в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе, сообщает агентство Синьхуа.

«Посольство и Генеральное консульство Китая в Пакистане жестко осуждает насилие, которое произошло в Белуджистане 11 августа и выражают сочувствие раненым гражданам двух стран», — говорится в заявлении Китайского посольства и Генерального консульства Китая в Карачи.

Напомним, что теракт произошел в ночь с 10 на 11 августа в северном регионе Гилги-Балтистан. Террористом был атакован автобус, в котором находились китайские инженеры, ехавшие в Карачи.

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