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На греческом острове Эвбея из-за пожаров введен режим ЧС

Происшествия

Главный очаг находится в районе поселка Кондодеспоти

Афины , 13 августа 2018, 03:15 — REGNUM  Чрезвычайное положение объявлено в одном из муниципалитетов греческого острова Эвбея из-за лестных пожаров. Об этом на своей странице в Facebook написал глава региона Континентальная Греция Костас Бакояннис.

Режим ЧП объявлен в муниципалитете Дирфион-Мессапион, где лесной пожар бушует в горной местности. По словам Бакоянниса, местные власти всеми силами помогают бороться с огнем.

Пожар пока не удалось взять под контроль. Главный его очаг находится в районе поселка Кондодеспоти. Жители Кондодеспоти и соседнего с ним Ставроса были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Греции начались крупные лесные пожары. По данным на 10 августа, они унесли жизни 93 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв пожаров в Греции достигло 93 человек

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Лесные пожары — 2018
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