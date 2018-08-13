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Украинский пункт пропуска в Крым заработал в штатном режиме

Происшествия

Автомобили не пропускали из-за сбоя в системе

Киев, 13 августа 2018, 02:08 — REGNUM  Пункт пропуска «Каланчак», расположенный на границе Крыма и Украины, вернулся к штатному режиму работы. Сообщение об этом опубликовано на странице Азово-Черноморского регионального управления госпогранслужбы Украины в соцсети Facebook.

КПП въезда-выезда «Каланчак» возобновил работу в штатном режиме 12 августа в 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Ранее пропуск автомобилей через КПП был приостановлен украинской стороной, что привело к скоплению транспорта.

Украинские пограничники пояснили, что машины не пропускали из-за сбоя в системе, возникшей при работе с базой данных. Пешеходов при этом оформляли в установленном порядке, а автомобили отправляли на другой КПП.

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