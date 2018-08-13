На борту Ми-8, аварийно севшего в Таджикистане, летели альпинисты из РФ

Душанбе, , 00:36 — REGNUM Вертолет Ми-8, совершивший жёсткую посадку на леднике Фортамбек в Таджикистане, перевозил российских альпинистов. На борту также находились граждане Белоруссии, Испании, управляли вертолетом граждане Таджикистана, сообщает телеграм-канал Mash.

По меньшей мере один человек погиб. О состоянии остальных не сообщается.

Экипаж сообщил, что для ночевки на месте аварийной посадки разбит лагерь.

Известны имена 15 пассажиров вертолета:

1. Виктор Д. (66 лет)

2. Тимур Б. (32 года)

3. Александр А. (47 лет)

4. Николай Ш. (60 лет)

5. Сергей М. (54 года)

6. Андрей Р. (38 лет)

7. Сергей М. (41 год)

8. Руслан Т. (42 года)

9. Александр С. (48 лет)

10. Дмитрий К. (54 года)

11. Татьяна Г. (49 лет)

12. Вячеслав Т. (44 года)

13. Родриго Р. (49 лет)

14. Павел Ш. (53 года)

15. Юлия Ф. (42 года)

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Таджикистане жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 с альпинистами на борту. К месту ЧП уже направлены вертолеты с медиками и спасателями.

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