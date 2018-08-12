Мультипликатор Гарри Бардин госпитализирован в Выборге

Выборг, Ленинградская область, , 23:56 — REGNUM 12 августа в Выборге из-за резкого ухудшения здоровья был экстренно госпитализирован режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники.

76-летний мужчина, планировавший выступить на фестивале «Окно в Европу», внезапно почувствовал себя плохо и вызвал врачей «скорой помощи».

Отмечается, что медики подозревают у мультипликатора кишечное кровотечение. В настоящее время Бардин находится в хирургическом отделении. При этом все основные процедуры запланированы на 13 августа.

Гарри Бардин — режиссёр-мультипликатор, известный работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации.

Читайте также: Гарри Бардин провёл в Оренбурге мастер-класс