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Мультипликатор Гарри Бардин госпитализирован в Выборге

Происшествия

76-летний мужчина, планировавший выступить на фестивале «Окно в Европу», внезапно почувствовал себя плохо

Выборг, Ленинградская область, 12 августа 2018, 23:56 — REGNUM  12 августа в Выборге из-за резкого ухудшения здоровья был экстренно госпитализирован режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники.

76-летний мужчина, планировавший выступить на фестивале «Окно в Европу», внезапно почувствовал себя плохо и вызвал врачей «скорой помощи».

Отмечается, что медики подозревают у мультипликатора кишечное кровотечение. В настоящее время Бардин находится в хирургическом отделении. При этом все основные процедуры запланированы на 13 августа.

Гарри Бардин — режиссёр-мультипликатор, известный работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации.

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