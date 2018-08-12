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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах Таджикистана

Происшествия

Инцидент с вертолетом, перевозившим альпинистов в базовый лагерь ледника Фортамбек, произошел 12 августа

Душанбе, 12 августа 2018, 22:53 — REGNUM  В Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек (13 альпинистов и трое членов экипажа). Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи в интервью РИА Новости.

По ее словам, инцидент с вертолетом, перевозившим альпинистов в базовый лагерь ледника Фортамбек, произошел 12 августа в 16:30 по местному времени (14.30 мск).

Отмечается, что к месту ЧП уже направлены вертолеты с медиками и спасателями. О состоянии пострадавших людей, находившихся в Ми-8, на данный момент ничего неизвестно.

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