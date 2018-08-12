У авиабазы Хмеймим в Сирии сбиты два беспилотника

Дамаск, , 22:36 — REGNUM ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что беспилотники были запущенны с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной членам незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Российские военные при помощи штатных зенитных огневых средств уничтожили «воздушные цели», которые приближались к авиабазе.

«Пострадавших и материального ущерба нет, — говорится в сообщении. — Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме».

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа российскими военными в районе авиабазы Хмеймим был уничтожен один беспилотник, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации.