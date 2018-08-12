Трое мужчин в масках ограбили ломбард в Киеве

Киев, , 22:22 — REGNUM Трое мужчин в масках застрелили охранника и ограбили ломбард в столице Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева на странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, на улице Данилы Щербаковского в районе станции метро «Нивки».

"В Киеве полицейские ведут поиски разбойников, напавших на магазин-ломбард», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники, застрелившие охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись с места преступления на иномарке.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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