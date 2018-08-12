В Канаде на авиашоу потерпел крушение самолет

Оттава, , 22:09 — REGNUM Самолет, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение на авиашоу в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в воскресенье, 12 августа, в городе Эбботсфорд. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек (пилот и четверо пассажиров).

Известно, что самолёт 1930-х годов выпуска рухнул сразу после взлёта. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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