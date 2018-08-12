Воскресенье, 12 Августа 2018 года
22:31:02 МСК

В Канаде на авиашоу потерпел крушение самолет

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 12 августа, в городе Эбботсфорд

Оттава, 12 августа 2018, 22:09 — REGNUM  Самолет, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение на авиашоу в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в воскресенье, 12 августа, в городе Эбботсфорд. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек (пилот и четверо пассажиров).

Известно, что самолёт 1930-х годов выпуска рухнул сразу после взлёта. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: Стали известны подробности угона лайнера Alaska Air в Сиэтле

А также: Восемь человек погибло при падении самолета в Индонезии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить