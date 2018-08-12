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В Крыму локализован крупный природный пожар

Происшествия

«Удалось не допустить распространение огня»

Симферополь, 12 августа 2018, 20:54 — REGNUM  Крупный природный пожар, который вспыхнул в горах возле Ялты, удалось локализовать. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

По данным ведомства, сотрудникам специальных служб удалось локализовать в урочище «Уч-Кош» возгорание, площадь которого составляет 26 Га.

«На данный момент совместными усилиями … удалось не допустить распространение огня на еще большую территорию», — говорится в сообщении.

В настоящее время работы по ликвидации последствий крупного пожара продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь пожаров в горно-лестных заповедниках Крыма в ночь на 12 августа увеличилась почти в 10 раз. Пожар бушевал в районе ущелья Уч-Кош на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников.

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Лесные пожары — 2018
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