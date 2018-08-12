СМИ: в Тюмени совершено нападение на полицейских

Тюмень, , 20:07 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти по факту конфликта между сотрудниками полиции и работниками понтонной переправы через реку Туру. Инцидент произошёл 8 августа, пишут местные СМИ.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Основная версия: некто хотел переправиться через Туру, не заплатив. Один из пользователей сообщает даже о стрельбе.

Портал 72.ru ссылается на пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. При этом официально в СУ СКР и УМВД по Тюменской области не комментируют обстоятельства потасовки и не сообщают о фигурантах дела.