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МВД Турции сообщило о нейтрализации четырех террористов

Происшествия

Операция была проведена в воскресенье, 12 августа, в провинции Хаккари

МВД Турции сообщило о нейтрализации четырех террористов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Солдат. Турция

Анкара, 12 августа 2018, 19:15 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали четырех террористов на юго-востоке Турции. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на МВД страны.

Операция была проведена в воскресенье, 12 августа, в провинции Хаккари.

«В районе Чукурджа провинции Хаккари нейтрализованы четыре террориста», — передает вещатель.

Отметим, что силовики Турции довольно часто используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

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