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Четверо туристов терпят бедствие в горах Алтая

Происшествия

Туристы самостоятельно спуститься с вершины не могут

Барнаул, 12 августа 2018, 18:52 — REGNUM  На вершине горы Ак-Кем (4 100 м) в Алтайском крае осталась без снаряжения туристическая группа из четырех жителей Кемерово. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского регионального центра МЧС.

«Сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, — говорится в сообщении. — Туристическая группа из четырех человек терпит бедствие».

Туристы самостоятельно спуститься с вершины не могут, так как палатку с вещами и снаряжением унесло ветром.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий вертолёт за туристами отправить пока не могут. Связь с попавшими в беду жителями Кемерово поддерживается по спутниковому телефону.

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