В Сирии в результате взрыва погибли более 35 человек

Дамаск, , 17:52 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб в подвале одного из зданий прогремел мощный взрыв. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, в деревне Сармада. По последним данным, в результате взрыва погибли 36 человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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