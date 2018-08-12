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В Сирии в результате взрыва погибли более 35 человек

Происшествия

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб

Дамаск, 12 августа 2018, 17:52 — REGNUM  В сирийской провинции Идлиб в подвале одного из зданий прогремел мощный взрыв. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, в деревне Сармада. По последним данным, в результате взрыва погибли 36 человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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Война в Сирии
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