В Калужской области за сутки зафиксировали 8 фактов мошенничества

Калуга, , 16:32 — REGNUM В Калужской области территориальными органами внутренних дел за последние сутки зарегистрировано сразу 8 фактов мошенничества. Жертвами преступников становятся представители различных социально возрастных групп — как пожилые люди, так и молодежь. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в Калуге пенсионер лишился 20 тысяч рублей. Мошенники, позвонив пожилому мужчине, представились менеджерами организации, выплачивающей компенсацию лицам, ранее приобретавшим дорогостоящие медицинские препараты. Незнакомцы сообщили пожилому человеку, что для получения причитающейся ему выплаты необходимо осуществить определенный взнос, что мужчина и сделал, переведя на чужой банковский счет свои сбережения.

Другой, неустановленный преступник позвонил жителям Бабынинского района и сообщил, что их сын совершил серьезное ДТП. Мошенник пообещал урегулировать данный вопрос за денежное определенное вознаграждение. Вместо того, чтобы позвонить своему сыну и убедиться, что с ним все в порядке, потерпевшие поспешили осуществить перевод 30 тысяч рублей «доброжелателю».

В Сухиничском районе пользователь одной из социальных сетей получил от своего знакомого сообщение с просьбой оказать материальную помощь. Как выяснилось позже, друг данное сообщение не направлял. За него это сделали неизвестные лица, взломавшие страничку приятеля и от его имени осуществлявшие со своей жертвой переписку. Когда обман выяснился, было уже поздно — потерпевший успел лишиться почти 30 тысяч рублей.

Однако, наиболее активно мошенники используют схему, несанкционированного списания денег с банковской карты. Как правило, своих денежных средств лишаются авторы объявлений купли-продажи товаров или услуг, размещаемых в сети интернет. Преступники входят в контакт с гражданами посредством переписки или по телефону и сообщают о своей готовности приобрести желаемый товар или оплатить услугу. Не подозревающие подвоха продавцы, стараясь поскорее осуществить сделку сообщают незнакомцам счета своих банковских карт и коды доступа к ним. Получив в свое распоряжение всю необходимую информацию, мошенники переводят со счетов доверчивых граждан на подконтрольные счета, имеющиеся на чужих картах накопления. Так, жертвой такого преступного посягательства стал автор объявления о сдаче квартиры в наем, продавец обуви и соискатель работы в сети интернет. Сумма причиненного ущерба составила от трех до трехсот тысяч рублей.

Ещё один калужанин поверил лицам, представившимися сотрудниками банковской организации. Под предлогом предоставления кредитного лимита злоумышленники получили от гражданина информацию, позволившую списать с карты потерпевшего 57 тысяч рублей.

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