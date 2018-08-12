Во Франции обезврежена бомба времён Второй мировой войны

Руан, Франция, , 15:55 — REGNUM 230-килограммовая бомба времён Второй мировой войны была обезврежена группой сапёров утром 12 августа во французском городе Руан, сообщает интернет-телеканал BFMTV.

Операция по разминированию бомбы началась утром. Предварительно власти установили периметр безопасности, протяжённостью 270 метров. Кроме того, были эвакуированы жители 620 близлежащих домов.

Сапёры закончили свои работы к полудню воскресенья, после чего жители смогли вернуться в свои дома.

Напомним, что бомба времён Второй мировой войны была обнаружена неделю назад, 4 августа, на одной из строительных площадок города, во время строительных работ по созданию эко-парка на берегу Сены.