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Во Франции обезврежена бомба времён Второй мировой войны

Происшествия

В целях безопасности были заранее эвакуированы жители всех близлежащих домов

Руан, Франция, 12 августа 2018, 15:55 — REGNUM  230-килограммовая бомба времён Второй мировой войны была обезврежена группой сапёров утром 12 августа во французском городе Руан, сообщает интернет-телеканал BFMTV.

Операция по разминированию бомбы началась утром. Предварительно власти установили периметр безопасности, протяжённостью 270 метров. Кроме того, были эвакуированы жители 620 близлежащих домов.

Сапёры закончили свои работы к полудню воскресенья, после чего жители смогли вернуться в свои дома.

Напомним, что бомба времён Второй мировой войны была обнаружена неделю назад, 4 августа, на одной из строительных площадок города, во время строительных работ по созданию эко-парка на берегу Сены.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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