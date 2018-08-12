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Свердловчанин прилюдно избил ребёнка: возбуждено уголовное дело

Происшествия

Под статью попал гражданин 1985 года рождения. Ему предстоит ответить за истязание

Первоуральск, Свердловская область, 12 августа 2018, 15:46 — REGNUM  В свердловском Первоуральске гражданин 1985 года рождения подозревается в истязании своего сына 2007 года рождения. Ребёнка он избил прилюдно во дворе жилого дома, видеозапись попала в интернет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инциденту предшествовал конфликт его сына с другими детьми, сообщают очевидцы. Отец вышел на разборки. Но узнав, что в конфликте есть доля вины его сына, решил заняться прилюдным «воспитанием» ребёнка.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту истязания. Следователи проводят допросы участников конфликта. Также следствие выясняет, в каких условиях живёт и воспитывается ребёнок.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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