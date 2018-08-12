На юге Румынии с рельсов сошел поезд, перевозивший нефтепродукты

Бухарест, , 13:12 — REGNUM На юге Румынии с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Национальной компании железных дорог (НКЖД) Румынии.

Грузовой состав состоял из 23 вагонов и перевозил нефтепродукты. На мосту через реку Кырча с рельсов сошли локомотив и шесть вагонов. К счастью, пострадавших нет.

В НКЖД уточнили, что состав перевозил биодизель. В связи с этим на месте крушения дежурят бригады пожарных. Железнодорожное движение на этом участке заблокировано.