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На юге Румынии с рельсов сошел поезд, перевозивший нефтепродукты

Происшествия

Поезд сошел с рельсов при проезде по мосту

Бухарест, 12 августа 2018, 13:12 — REGNUM  На юге Румынии с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Национальной компании железных дорог (НКЖД) Румынии.

Грузовой состав состоял из 23 вагонов и перевозил нефтепродукты. На мосту через реку Кырча с рельсов сошли локомотив и шесть вагонов. К счастью, пострадавших нет.

В НКЖД уточнили, что состав перевозил биодизель. В связи с этим на месте крушения дежурят бригады пожарных. Железнодорожное движение на этом участке заблокировано.

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