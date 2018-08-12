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В Москве зафиксировано 4-кратное превышение уровня сероводорода

Происшествия

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Мосэкомониторинга данные измерения воздуха на улице Гурьянова

В Москве зафиксировано 4-кратное превышение уровня сероводорода
Владимир Югасов © ИА Красная Весна
Вид на Москву с высоты

Москва, 12 августа 2018, 13:28 — REGNUM  Более чем четырехкратное превышение уровня содержания сероводорода в воздухе было зафиксировано на юго-востоке Москвы в ночь на 12 августа. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Мосэкомониторинга данные измерения воздуха на улице Гурьянова.

Превышение порога запаха сероводорода было зафиксировано в 23:17 мск, а отклонение от нормы наблюдалось с 23:00 11 августа до 03:00 мск 12 августа. По состоянию на 10:00, превышение нормы уровня сероводорода не зафиксировано.

Отметим, ранее превышение уровня запаха сероводорода было зафиксировано 6 августа. Уровень концентрации сероводорода тогда превысил норму в два раза, чему способствовали ухудшения условий рассеивания выбросов.

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