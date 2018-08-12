СК начал проверку факта отравления детей в летнем лагере под Омском

Омск, , 13:29 — REGNUM Начата доследственная проверка по факту отравления десяти несовершеннолетних в одном из детских летних лагерей, расположенных под Омском. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным следствия, утром 10 августа 10 детей, отдыхавших в летнем лагере, почувствовали недомогание, которое по своим признакам свидетельствовало о пищевом отравлении. После этого все дети с признаками пищевого отравления были помещены в лечебное учреждение и в данный момент их жизни ничто не угрожает.

«Летний лагерь закрыт, остальные отдыхающие возвращены по домам!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Процессуальное решение будет принято ведомством после получения результатов проверки.