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СК начал проверку факта отравления детей в летнем лагере под Омском

Происшествия

Все дети с признаками пищевого отравления были помещены в лечебное учреждение и в данный момент их жизни ничто не угрожает

Омск, 12 августа 2018, 13:29 — REGNUM  Начата доследственная проверка по факту отравления десяти несовершеннолетних в одном из детских летних лагерей, расположенных под Омском. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным следствия, утром 10 августа 10 детей, отдыхавших в летнем лагере, почувствовали недомогание, которое по своим признакам свидетельствовало о пищевом отравлении. После этого все дети с признаками пищевого отравления были помещены в лечебное учреждение и в данный момент их жизни ничто не угрожает.

«Летний лагерь закрыт, остальные отдыхающие возвращены по домам!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Процессуальное решение будет принято ведомством после получения результатов проверки.

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Массовые пищевые отравления
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