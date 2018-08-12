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Площадь лесных пожаров в Крыму выросла в 10 раз

Происшествия

Горят горно-лесные заповедники

Симферополь, 12 августа 2018, 11:36 — REGNUM  В ночь на 12 августа площадь пожаров в горно-лестных заповедниках Крыма увеличилась почти в 10 раз. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Пожар бушует в районе ущелья Уч-Кош на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников. Площадь пожара увеличилась с 1,5 га до 15 га.

Ликвидация пожара продолжается. Наращивается группировка сил и средств в районе урочища «Уч-Кош» городского округа Ялта.

Тушение пожара осложнено сложными условиями работы. В ночь на 12 августа ветер поменял свое направление, что привело к сильному задымлению в ущелье. Огонь перешел в лощину на труднодоступный участок скалистой местности, куда обычная техника не проедет.

К ликвидации пожара привлечена авиация.

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Лесные пожары — 2018
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