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На участника соревнований по подводной охоте напала акула

Происшествия

Акулу, длиной в 2,5 метра спугнул подъехавший к спортсмену катер

Владивосток, 12 августа 2018, 11:42 — REGNUM  На одного из участников Открытого чемпионата по подводной охоте в Приморье напала акула, сообщает 12 августа RT.

«Это произошло накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого при охоте на лакедру. Подводный охотник подстрелил рыбу, но её попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты», — рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

Также он отметил, что следы зубов на рыбе, которую акула пыталась отобрать у спортсмена, были размером с человечью голову.

Акулу длиной в 2,5 метра спугнул подъехавший к спортсмену катер. Дмитрий Анашкин отметил, что это была сельдевая акула.

Ни акула, ни спортсмен в результате инцидента не пострадали.

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Охота и охотоведение
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