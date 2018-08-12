На участника соревнований по подводной охоте напала акула

Владивосток, , 11:42 — REGNUM На одного из участников Открытого чемпионата по подводной охоте в Приморье напала акула, сообщает 12 августа RT.

«Это произошло накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого при охоте на лакедру. Подводный охотник подстрелил рыбу, но её попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты», — рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

Также он отметил, что следы зубов на рыбе, которую акула пыталась отобрать у спортсмена, были размером с человечью голову.

Акулу длиной в 2,5 метра спугнул подъехавший к спортсмену катер. Дмитрий Анашкин отметил, что это была сельдевая акула.

Ни акула, ни спортсмен в результате инцидента не пострадали.