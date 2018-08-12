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В британском Манчестере 10 человек пострадали в результате стрельбы

Происшествия

Полиция не сообщает, что именно произошло

В британском Манчестере 10 человек пострадали в результате стрельбы
Pexels
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Манчестер, Великобритания, 12 августа 2018, 09:40 — REGNUM  В британском городе Манчестер в результатет стрельбы пострадали 10 человек. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Sky News.

Стрельба произошла в одном из районов города. Что именно случилось не уточняется. По данным полиции ранения получили 10 человек.

Идёт ли речь о террористическом акте или о криминальных разборках в полиции также не уточнили.

Известно, что 11 августа в Манчестере проходил Карибский карнавал, но к моменту ЧП он уже закончился.

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Криминальные разборки
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