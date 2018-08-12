Девять человек стали жертвами ДТП в Китае

Ханчжоу, Китай, , 09:37 — REGNUM Девять человек стали жертвами крупной автомобильной аварии на востоке Китая, сообщает 12 августа китайское новостное агентство «Синьхуа».

По данным, полученным от местной полиции, авария произошла на скоростном шоссе в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян на востоке Китая) в ночь с 11 на 12 августа, примерно около четырёх часов утра по местному времени.

В результате столкновения трёх грузовых и двух легковых автомобилей погибли девять человек. Ещё три человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести, три автомобиля сгорели.

Причины ДТП выясняются.

Напомним, что ранее, 2 августа, в Китае произошло ДТП с участием одного грузового и двух легковых автомобилей. На юге Китая автоцистерна для перевозки цемента перевернулась и упала на стоящие рядом автомобили. В результате произошедшего погибли девять человек.