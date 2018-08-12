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ДТП со школьным автобусом произошло в Нью-Джерси

Происшествия

В больницы доставлено 42 человека

Ньюарк, США, 12 августа 2018, 08:00 — REGNUM  На трассе в Нью-Джерси (США) перевернулся школьный автобус. В результате ДТП в больницы доставлено 42 человека, сообщают 12 августа местные правоохранители.

«Предварительно 42 пассажира, дети и взрослые, доставлены в районные больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Данных о серьезных травмах и жертвах нет», — отмечается в Twitter местной полиции.

По сообщениям СМИ, автобус перевозил семьи, которые возвращались с пикника из Милстона в Ньюарк. Сначала предполагалось, что в ДТП участвовал ещё один автомобиль, скрывшийся с места происшествия, однако позднее мэр Ньюарка Рас Барака заявил, что расследование ещё продолжается, и потому выводы делать рано.

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Дорожно-транспортные происшествия
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