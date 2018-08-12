Бывшего премьер-министра Крыма избили и ограбили в его доме

Симферополь, , 04:54 — REGNUM Неизвестные ворвались в частный дом бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука, избили его и забрали с собой деньги и ценности. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Инцидент произошел в ночь на 10 августа, нападавших было по меньшей мере трое. По словам Франчука, его связали по рукам и ногам и били. Утром экс-премьера обнаружил водитель.

Грабители вскрыли сейфы и украли около 1 млн рублей, $137 тыс. и «много золота», принадлежавшего покойной супруге Франчука. Потерпевший обратился в полицию.

Анатолий Франчук родился в 1935 году в Винницкой области Украины. С октября 1994 по январь 1996 года он был премьер-министром Крыма, а с мая 1997 по май 1998 года — председателем Совета министров Крыма.

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