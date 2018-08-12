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В заповедном лесу под Ялтой произошел пожар

Происшествия

Рельеф местности мешает подвозу техники

В заповедном лесу под Ялтой произошел пожар
Иван Шилов © ИА REGNUM
Лесной пожар

Ялта, Крым, 12 августа 2018, 04:40 — REGNUM  Возгорание лесной подстилки произошло на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников. К ликвидации пожара привлечены более ста человек, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Крыму.

Пожар произошел в урочище «Уч-Кош» в городском округе Ялты. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 августа в 16:21. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 2,5 тыс. кв. м.

«Возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45−80 градусов, что затрудняет подъезд пожарно-спасательной техники к очагу пожара», — отметили в МЧС.

Пожарные боролись с огнем с помощью рукавов, ранцевых огнетушителей и шанцевого инструмента. Задействовано 20 единиц техники. Площадь пожара возросла до 1,5 га. Угрозы населенным пунктам нет.

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Лесные пожары — 2018
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