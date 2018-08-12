Стрелку из канадского Фредериктона предъявлены обвинения в убийствах

Фредериктон, Канада, , 04:27 — REGNUM Предполагаемому убийце четырех человек в канадском городе Фредериктон предъявлены обвинения. Об этом сообщает телеканал CBC.

Обвиняемому 48 лет, его зовут Мэттью Винсент Рэймонд. Первое слушание в суде по делу о четырех убийствах состоится 27 августа, до этого момента Рэймонд останется под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа на севере Фредериктона произошла стрельба. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела двух человек и сами оказались под огнем. Смертельные ранения получили 45-летний офицер полиции Роберт Костелло и его 43-летняя коллега Сара Мэй Бёрнс.

От рук злоумышленника также погибли 42-летний Дональд Адам Робишо и его подруга, 32-летняя Бобби Ли Райт. Что толкнуло мужчину на преступление, пока не известно. При задержании Рэймонд был тяжело ранен, он находится в больнице

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