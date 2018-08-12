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Житель ФРГ пожаловался полиции на преследование белки

Происшествия

Для грызуна всё закончилось хорошо

Житель ФРГ пожаловался полиции на преследование белки
Никита Устинов © ИА Красная Весна
Белка

Карлсруэ, Германия, 12 августа 2018, 03:54 — REGNUM  Жалоба о назойливой белке поступила в полицию немецкого города Карлсруэ. Сообщение об инциденте опубликовано на странице ведомства в соцсети Facebook.

Местный житель рассказал правоохранителям, что белка постоянно находилась возле него, из-за чего он решил обратиться за помощью. Стражи порядка приехали к мужчине в дом и нашли там спящего бельчонка.

Оказалось, что детеныш потерял мать и, вероятно, привязался к человеку. Полицейские дали малышу кличку Карл-Фридрих и отправили в центр спасения животных.

Как сообщало ИА REGNUM, другая история со счастливым концом произошла в начале августа в Благовещенске. В реке Амур едва не утонул щенок стаффордширского терьера. Хозяин собаки и очевидцы бежали по берегу и звали на помощь. Щенка достали из воды и вернули владельцу пограничники.

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