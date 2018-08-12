Стали известны подробности угона лайнера Alaska Air в Сиэтле

Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Угонщик самолета компании Alaska Air Group развернул лайнер к взлетно-посадочной полосе специальным тягачом, после чего поднялся в кабину пилота. Об этом сообщает американское издание News Tribune со ссылкой на руководство компании.

Находясь в кабине пилота, угонщик включил двигатели, без разрешения отвел самолет на взлетно-посадочную полосу, разогнал его и поднял в воздух. Лайнер находился в воздухе около часа, после чего упал на юге залива Пьюджет в районе острова Кетрон.

В полете злоумышленник общался по радиосвязи с диспетчерами и заявлял, что психологически сломлен, передает CNN. По версии правоохранителей, угонщик покончил с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Alaska Air был угнан 29-летним сотрудником авиакомпании Horizon Air вечером 10 августа в аэропорту Сиэтла. Мужчина, работавший в наземной службе, имел доступ к воздушным судам и мог подниматься на борт. Во время крушения на борту лайнера находился только сам угонщик.

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