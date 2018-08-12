Угонщик самолета Alaska Air имел право доступа на летное поле

Сиэтл, США, , 03:21 — REGNUM Сотруднику авиакомпании Horizon Air, угнавшему пассажирский лайнер в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон, США), было разрешено находиться возле самолета. Об этом заявил гендиректор компании Alaska Air Group Брэд Тильден, сообщает газета News Tribune.

По его словам, угонщик прошел необходимые проверки безопасности, у него были все нужные разрешения и право доступа в зону, где произошел инцидент. Мужчина работал в наземной службе авиакомпании, отвечающей в числе прочего за буксировку самолетов и транспортировку багажа. Сотрудники наземной службы не только находятся рядом с воздушными судами, но и вправе подниматься на борт.

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Гендиректор Horizon Air Гэри Бек уточнил, что 29-летний угонщик не имел лицензии пилота и не имел права управлять лайнером.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа самолет авиакомпании Alaska Air, 76-местный Q400, был угнан сотрудником авиакомпании Alaska Air в аэропорту Сиэтла. Пассажиров на борту не было. Через некоторое время самолет рухнул в залив Пьюджет.

Полиция не рассматривает инцидент как теракт. Предположительно, угонщик совершил суицид.

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