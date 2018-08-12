Воскресенье, 12 Августа 2018 года
03:51:04 МСК

Двое мужчин напали на полицейских на юго-востоке Москвы

Происшествия

Работники магазина заметили кражу посетителями алкогольных коктейлей и вызвали полицию

Москва, 12 августа 2018, 03:04 — REGNUM  Сотрудник полиции был ранен при попытке задержания подозреваемых в краже из магазина на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом 12 августа сообщает «Лайф».

Работники магазина заметили кражу посетителями алкогольных коктейлей и вызвали полицию. Прибывшие на место патрульные остановили для проверки документов двух мужчин. Один из них достал нож и ранил сотрудника полиции, после чего кулаком ударил его коллегу.

Стражи порядка открыли огонь и ранили нападавшего. Его подельник успел сбежать, его объявили в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля возле посольства Словакии вооруженный ножом злоумышленник ранил командира взвода полка полиции по охране посольств и консульств. Нападавшего задержали — им оказался 17-летний Илес Б. Суд арестовал нападавшего на два месяца, ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Читайте также: Суд арестовал напавшего с ножом на полицейского в центре Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить