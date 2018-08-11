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В Подмосковье в результате ДТП погибли два человека

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 11 августа, на 96 км трассы М5 «Урал»

В Подмосковье в результате ДТП погибли два человека
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорая помощь

Коломна, Московская область, 11 августа 2018, 23:54 — REGNUM  В Коломенском городском округе столкнулись два транспортных средства. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло в субботу, 11 августа, на 96 км трассы М5 «Урал». По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один получил различные травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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