В Подмосковье в результате ДТП погибли два человека

Коломна, Московская область, , 23:54 — REGNUM В Коломенском городском округе столкнулись два транспортных средства. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло в субботу, 11 августа, на 96 км трассы М5 «Урал». По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один получил различные травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

Читайте также: СКР возбудил дело по факту ДТП с участием микроавтобуса в Подмосковье

А также: ФСО подала иск против актера Ярмольника из-за ДТП