В Иране ликвидированы 11 террористов — СМИ

Тегеран, , 22:14 — REGNUM Перестрелка между бойцами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и группой вооруженных террористов произошла на северо-западе Ирана. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на КСИР.

«Террористы пытались незаконно проникнуть на территорию Ирана», — передает вещатель.

Отмечается, что иранским военнослужащим удалось ликвидировать 11 террористов. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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