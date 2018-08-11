В Индонезии пропал самолет с пассажирами

Джакарта, , 21:54 — REGNUM В Индонезии перестал выходить на связь самолет, на борту которого находились девять человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, воздушное судно, принадлежащие компании Dimonim Air, исчезло с экранов радаров во время полета в провинции Папуа.

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят поисковую операцию.

Другие подробности пока неизвестны.

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