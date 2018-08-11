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В Красноярском крае упал самодельный самолет

Происшествия

В настоящее время выясняются причины ЧП

В Красноярском крае упал самодельный самолет
Россин Денис
По-2

Красноярск, 11 августа 2018, 20:59 — REGNUM  В Красноярском крае потерпел крушение самолет По-2, на борту которого находились 2 человека. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

По словам источника, самодельный летающий макет советского самолета По-2 взлетел в небо с площадки Нижняя Гутара 11 августа. Чуть позже пилот принял решение посадить воздушное судно из-за технической неисправности.

По последним данным, в результате жесткой посадки самолета пострадали два человека.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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Авиапроисшествия
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