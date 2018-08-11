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В разбившемся в Подмосковье микроавтобусе были 23 ребёнка с Урала

Происшествия

Детей ждут в Нижнем Тагиле

В разбившемся в Подмосковье микроавтобусе были 23 ребёнка с Урала
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Наро-Фоминск, Московская область, 11 августа 2018, 20:31 — REGNUM  В съехавшем в кювет возле одного из пансионатов Московской области микроавтобусе ехали 23 ребёнка из Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в областном министерстве образования.

Известно, что дети отдыхали в пансионате. Их везли на электричку до Москвы, откуда они должны были уехать на Урал.

Напомним, авария произошла около 10:00. Водителю за рулём стало плохо. Он вывел автобус в кювет и умер. Шестеро детей получили травмы. СКР возбудил уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье разбился автобус: травмированы 6 детей

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