В разбившемся в Подмосковье микроавтобусе были 23 ребёнка с Урала

Наро-Фоминск, Московская область, , 20:31 — REGNUM В съехавшем в кювет возле одного из пансионатов Московской области микроавтобусе ехали 23 ребёнка из Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в областном министерстве образования.

Известно, что дети отдыхали в пансионате. Их везли на электричку до Москвы, откуда они должны были уехать на Урал.

Напомним, авария произошла около 10:00. Водителю за рулём стало плохо. Он вывел автобус в кювет и умер. Шестеро детей получили травмы. СКР возбудил уголовное дело.

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