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В Подмосковье разбился автобус: травмированы 6 детей

Происшествия

У водителя за рулём случился инфаркт

В Подмосковье разбился автобус: травмированы 6 детей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Наро-Фоминск, Московская область, 11 августа 2018, 20:21 — REGNUM  В Наро-Фоминском районе Московской области утром 11 августа случилось ДТП с автобусом, в котором ехали дети. Во время движения водителю стало плохо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Авария произошла около 10:00. Водитель съехал в кювет и погиб на месте. По информации СМИ, за рулём у него оторвался тромб.

Среди пассажиров есть пострадавшие. По сведениям СКР, шестеро детей получили незначительные травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Оно заведено по части 1 статьи 238 УК России, которая предусматривает наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Силовики выясняют обстоятельства ЧП.

Читайте развитие сюжета: В разбившемся в Подмосковье микроавтобусе были 23 ребёнка с Урала

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Дорожно-транспортные происшествия
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