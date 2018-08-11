В Подмосковье разбился автобус: травмированы 6 детей

Наро-Фоминск, Московская область, , 20:21 — REGNUM В Наро-Фоминском районе Московской области утром 11 августа случилось ДТП с автобусом, в котором ехали дети. Во время движения водителю стало плохо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Авария произошла около 10:00. Водитель съехал в кювет и погиб на месте. По информации СМИ, за рулём у него оторвался тромб.

Среди пассажиров есть пострадавшие. По сведениям СКР, шестеро детей получили незначительные травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Оно заведено по части 1 статьи 238 УК России, которая предусматривает наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Силовики выясняют обстоятельства ЧП.

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