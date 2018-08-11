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Военные Эстонии не нашли выпущенную испанским истребителем ракету

Происшествия

7 августа испанский истребитель в небе над Эстонией произвел ошибочный пуск боевой ракеты

Таллин, 11 августа 2018, 19:57 — REGNUM  Фрагменты ракеты, случайно выпущенной истребителем ВВС Испании Eurofighter Typhoon, так и не нашли в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба сил обороны Эстонии.

В ведомстве отметили, что специалисты проверили территорию предполагаемого места падения ракеты, однако обнаружить ее фрагменты пока так и не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа испанский истребитель в небе над Эстонией произвел ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. В результате инцидента никто не пострадал.

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