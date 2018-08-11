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В Пакистане совершено нападение на полицейский блокпост

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 11 августа, в провинции Гилгит-Балтистан

В Пакистане совершено нападение на полицейский блокпост
Akash0078
Пакистанская полиция

Исламабад, 11 августа 2018, 18:19 — REGNUM  На севере Пакистана группа неизвестных совершила нападение на полицейский блокпост. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель пакистанской полиции Танвирул Хасан.

Инцидент произошел в субботу, 11 августа, в провинции Гилгит-Балтистан.

По словам источника, в результате перестрелки погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.

Хасан уточнил, что нападавшие, бросив оружие, бежали.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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