В Пакистане совершено нападение на полицейский блокпост

Исламабад, , 18:19 — REGNUM На севере Пакистана группа неизвестных совершила нападение на полицейский блокпост. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель пакистанской полиции Танвирул Хасан.

Инцидент произошел в субботу, 11 августа, в провинции Гилгит-Балтистан.

По словам источника, в результате перестрелки погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.

Хасан уточнил, что нападавшие, бросив оружие, бежали.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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