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В самолет с туристами из России ударила молния

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 10 августа, перед посадкой в аэропорту «Внуково»

В самолет с туристами из России ударила молния
Самолет и молния

Москва, 11 августа 2018, 16:07 — REGNUM  Молния ударила в летевший из болгарского Бургаса в Москву пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились российские туристы. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта «Внуково».

ЧП произошло в пятницу, 10 августа, перед посадкой в аэропорту «Внуково». По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, после тщательной проверки воздушное судно «сможет вернуться в строй».

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Авиапроисшествия
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