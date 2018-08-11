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Экс-велогонщик Ян Ульрих отправлен на лечение в психиатрическую клинику

Происшествия

Немецкий спортсмен в невменяемом состоянии едва не убил 31-летнюю женщину

Экс-велогонщик Ян Ульрих отправлен на лечение в психиатрическую клинику
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Сумасшедший

Франкфурт-на-Майне, Германия, 11 августа 2018, 10:14 — REGNUM  Вечером 10 августа немецкий велогонщик Ян Ульрих был принудительно отправлен в психиатрическую клинику, передает телеканал N-TV.

44-летний Ульрих был арестован во Франкфурте-на-Майне за попытку убийства и причинение телесных повреждений эскорт-леди. При аресте бывший спортсмен, находясь под действием алкоголя и наркотиков, оказал сопротивление полиции. После допроса полицейские власти приняли решение о принудительном лечении Ульриха в психиатрической клинике, название которой не раскрывается.

За несколько дней до инцидента он признался изданию Bild, что тяжело переживает расставание с семьей и из любви к детям готов пройти терапию. В те же дни Ульрих оказался в полицейском участке за вторжение в дом своего соседа в Пальма-де-Майорке, немецкого актера Тиля Швайгера.

Ян Ульрих — профессиональный велогонщик, победитель Тур-де-Франс 1997 года и Вуэльты Испании 1999. После крупной автомобильной аварии, спровоцированной им под воздействием алкоголя в 2014 году, оставил спортивную карьеру.

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