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На военном заводе в британском городе Солсбери прогремел взрыв

Происшествия

Погиб один человек

На военном заводе в британском городе Солсбери прогремел взрыв
Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР
Взрыв

Солсбери, Великобритания, 11 августа 2018, 10:11 — REGNUM  На военном заводе в английском городе Солсбери прогремел взрыв. Об этом сегодня, 11 августа, пишет газета The Independent.

В результате инцидента погиб один человек, ещё один получил ранения. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

После взрыва на военном заводе начался пожар. для его тушения были привлечены шесть бригад спасателей.

В настоящий момент инцидент локализован и власти уверяют, что никакого риска для местных жителей нет.

Британская полиция приступила к расследованию инцидента.

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