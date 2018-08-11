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Полиция об угоне самолета из аэропорта Сиэтл-Такома: Это не теракт

Происшествия

В угоне участвовал только один человек

Полиция об угоне самолета из аэропорта Сиэтл-Такома: Это не теракт
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Угнанный самолёт

Сиэтл, США, 11 августа 2018, 09:30 — REGNUM  Следователи отклонили версию террористического акта в расследовании крушения самолета Bombardier Q400, угнанного из аэропорта Сиэтл-Такома, пишет газета Le Figaro 11 августа.

«Это не террористический инцидент, информация подтверждена. Речь идет о суициде одного человека. Мы знаем, кто это. Никто другой не замешан», — сказали представители полиции прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air без пассажиров был угнан 10 августа и рухнул в залив Пьюджет-Саунд. Угонщиком оказался сотрудник авиакомпании Alaska Airlines, входящего в холдинг Alaska Air Group, как и Horizon Air.

Читайте ранее в этом сюжете: В США сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал самолет

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Авиапроисшествия
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