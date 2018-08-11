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ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Информация о жертвах или пострадавших не поступала

ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ЛНР
Vincent Carrella
Дыры от пуль

Луганск, 11 августа 2018, 08:22 — REGNUM  Украинские боевики в течение минувших суток три раза произвели обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы сёл Логвиново, Желобок и Пришиб.

Боевики вели огонь из минометов калибром от 82 мм до 120 мм. Также для обстрела использовалось вооружение боевых машин пехоты, различные типы гранатометов, стрелковое оружие.

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