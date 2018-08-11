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ПВО Сирии сбила неизвестную цель в небе над Дамаском

Происшествия

Сирийская система ПВО становится всё более эффективной

Дамаск, 11 августа 2018, 07:41 — REGNUM  Система противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики уничтожила вражескую воздушную цель в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на военных.

Что это был за объект и кому именно он принадлежал не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата в районе российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. БПЛА были запущены с территории, контролируемой боевиками.

Беспилотники были сбиты на удалении от авиабазы штатными огневыми средствами системы противовоздушной обороны. Авиабазе Хмеймими функционирует в плановом режиме.

Напомним, 2 августа сирийская система ПВО сбила два израильских БПЛА-разведчика к западу от Дамаска.

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Война в Сирии
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