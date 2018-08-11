Неправильные права. В Челябинске арестовали водителя маршрутки

Челябинск, , 06:06 — REGNUM Водитель маршрутного такси, перевозивший людей без водительских прав в Челябинске, арестован на трое суток, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Отсутствие удостоверения вскрылось во время проверки на дорогах, которую проводили сотрудники ГИБДД. В рамках регулярного мероприятия инспектор остановил автобус ПАЗ, в котором ехали 11 человек: водитель и десять пассажиров.

При проверке документов выяснилось, что водитель лишен на полтора года прав за вождение в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено административное дело и назначен арест на трое суток. Однако у него при себе оказалось водительское удостоверение, как полагают правоохранители, фальшивое. В итоге челябинец может стать фигурантом уголовного дела:

«Также установлено, что предъявленное им водительское удостоверение содержит признаки подделки, в связи с чем рассматривается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте два водителя маршрутных такси в Челябинске сцепились, бросив пассажиров. Потасовку остановил инспектор ДПС.

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