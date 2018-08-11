В районе Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Южно-Сахалинск, , 05:47 — REGNUM В районе Курильских островов, к югу от острова Онекотан, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает сайт Сахалинского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений.

Землетрясение произошло в 5:12 по местному времени. Глубина очага составила десять километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане на севере Курильских островов.

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