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В районе Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Происшествия

Глубина очага составила 10 км

В районе Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курилы

Южно-Сахалинск, 11 августа 2018, 05:47 — REGNUM  В районе Курильских островов, к югу от острова Онекотан, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает сайт Сахалинского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений.

Землетрясение произошло в 5:12 по местному времени. Глубина очага составила десять километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане на севере Курильских островов.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Курильских островов произошло землетрясение

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Землетрясения
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