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В Хургаде потерпел крушение прогулочный катер с немецкими туристами

Происшествия

Пострадавших нет

Хургада, Египет, 11 августа 2018, 05:05 — REGNUM  Прогулочный катер с немецкими туристами на борту потерпел крушение в Красном море недалеко от египетского города Хургада, сообщает LIFE.

Сообщается, что на катере находились 30 туристов. На поступивший сигнал бедствия к месту крушения подошли другие прогулочные катера, на которые эвакуировались пострадавшие пассажиры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в США на озере Тейбл Рок во время шторма потерпел крушение прогулочный катер с туристами. В результате кружения погибли 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Среди погибших на озере Тейбл Рок в США граждан России нет

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